Solidariedade afasta Argôlo de 'todas as funções partidárias'

O presidente do Conselho de Ética Nacional do Solidariedade, Flávio Aurélio Nogueira Junior, informou nesta sexta feira, 10, que foi determinado o afastamento do ex-deputado Luiz Argôlo (SD/BA) de "todas as funções partidárias, até o julgamento do pedido de expulsão".

Em nota, o Solidariedade esclareceu que a Comissão de Ética Eleitoral do partido instaurou, em 2014, uma representação contra o então deputado. O processo estava suspenso. "Todavia, não há como o partido se omitir sobre as notícias veiculadas na mídia sobre a prisão do representado (Argôlo) em razão das investigações da Operação Lava Jato, indica, ao menos, suspeita de sua participação em atos ilícitos", diz a nota divulgada pelo Solidariedade.

"Dessa forma, pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e o Código de Ética Partidário do Solidariedade, afasto o filiado João Luiz Correia Argôlo dos Santos de todas as funções partidárias, até o julgamento do pedido de expulsão contido na presente representação", destacou Nogueira Junior, presidente do Conselho de Ética Nacional do partido.

adblock ativo