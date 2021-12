Sociólogo é eleito pré-candidato do PSOL à Prefeito de SSA

O sociólogo Fábio Nogueira foi eleito com pré-candidato do PSOL para a eleição municipal de 2016. O nome dele foi aprovado durante o V Congresso Municipal do partido, que aconteceu neste fim de semana. Fábio também foi eleito como novo presidente do Diretório Municipal.

Durante o evento, ele criticou a gestão atual. Para ele, a gestão de ACM Neto implementa políticas de intervenções urbanas que aprofundam a segregação socioespacial sem levar em consideração os interesse da população mais carente. "Um modelo de cidade excludente e de apartheid social", frisou.

Fábio destacou que a prioridade nos próximos dois anos será fortalecer o partido na cidade, focar no trabalho com as minorias e promover debates sobre os principais problemas da população pobre.

O pré-candidato promete constante diálogo com partidos aliados, setores da sociedade civil, sindicatos, associações, movimentos sociais e intelectuais. Os partidos PSTU e o PCB são possíveis candidatos a participar da coligação da "Frente de Esquerda Socialista".

A eleição contou com a participação de militantes, lideranças, representantes do movimento sem-teto e diversos movimentos sociais.

