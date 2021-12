Socióloga Vilma Reis anuncia pré-candidatura à prefeitura de Salvador

A socióloga e ex-ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA), Vilma Reis, anunciou na terça-feira, 2 de Julho, sua pré-candidatura à prefeitura de Salvador nas eleições de 2020. O anúncio foi feito por meio da redes sociais.

Vilma Reis é conhecida pela luta pelos direitos humanos, em especial pelos direitos da população negra. Ela divulgou sua pré-candidatura na rede social com a legenda “As Mulheres Negras construindo um programa para governar toda Salvador!!!”, seguida de uma imagem com os dizeres “Agora é ela”.

Ativistas do movimento negro se manifestaram em apoio à pré-candidatura em seus perfis nas redes sociais, marcando Vilma Reis e repetindo o que parece ser um de seus slogans de campanha, "#bicaonadiagonal”, frase que a socióloga costuma repetir em suas falas públicas direcionadas às mulheres afrodescendentes.

“Estou viva para ver uma prefeita negra nessa cidade! @ Vilma Reis minha candidata !”, escreve internauta na página de Vilma no Facebook.

Luta antirracista

De acordo com informações do Geledés Instituto da Mulher Negra, Vilma Reis é considerada uma referência nacional na luta antirracista e contra o genocídio da juventude negra.

No período de 2015 a 2019, Vilma ocupou o cargo de ouvidora-geral da Defensoria Pública da Bahia e, em seu mandato, destacou-se pela aproximação do órgão a grupos vulneráveis e por pautar a discussão da democratização do sistema de Justiça.

Ainda não há informações sobre qual será o partido que a socióloga deve concorrer ao cargo.

