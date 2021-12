Socióloga é presa acusada de ter atirado copo em ACM Neto

Uma mulher foi detida no desfile do 2 de Julho após ser acusada de atirar um copo de cerveja no prefeito ACM Neto. O fato aconteceu na região do Largo da Cruz do Pascoal, no bairro do Santo Antônio, de acordo com assessoria da Polícia Civil (PC).



A guarda do prefeito acionou uma guarnição da Polícia Militar, que encaminhou a mulher, identificada como socióloga, à Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur). Ela, duas testemunhas e o coordenador da segurança do prefeito foram ouvidos pela delegada Cristiane Inocência Xavier.

Na Deltur, a socióloga negou ter atirado o copo no prefeito e disse que em um momento de "empurra empurra" o copo de cerveja voou e ela sequer viu que havia ido na direção do prefeito.

Ela assinou um termo circunstanciado de desacato a autoridade e foi liberada. Ainda de acordo com a PC, ela deve ser convocada pela Justiça para "dar mais explicações".

A reportagem tentou contato a assessoria do prefeito ACM Neto por telefone, mas não obteve êxito.

