Sociedade luta contra pacote de projetos de João Henrique

A iniciativa do prefeito eleito de Salvador ACM Neto (DEM) de pedir ao prefeito João Henrique Carneiro (PP) a suspensão da tramitação de sete projetos de leis, propondo modificações na área ambiental e urbanística da cidade, ganhou o apoio da sociedade civil organizada e do Ministério Público do Estado. Vereadores da oposição e do governo também não se mostraram dispostos a votar as propostas. Estão convencidos de que os projetos, enviados à Casa faltando pouco mais de um mês para o término do mandato do prefeito, não podem ser aprovados "a toque de caixa" e "sem respeitar trâmites legais".

O movimento mais contundente contra a votação partiu da promotora de justiça Rita Tourinho. Em telefonema a ACM Neto, na tarde desta terça-feira, 13, ela apelou ao democrata para "convencer" João Henrique a retirar os projetos. Coordenadora do Grupo de Atuação Especial em Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (Gepam), a promotora alertou para as dificuldades que o futuro governo enfrentará se eles forem aprovados.

"Estes projetos podem comprometer a futura administração, porque vão incidir em grandes questões urbanísticas e contratuais, como é o caso do projeto que prorroga por 30 anos a concessão do Aeroclube, difíceis de serem resolvidos depois", declarou Rita ao A TARDE. Ainda que o prefeito eleito encaminhe um novo projeto à Câmara, cria-se, segundo a promotora, um clima de insegurança jurídica, como ocorreu, em julho deste ano, no cancelamento de mais de 12 mil alvarás de estabelecimentos comerciais, por conta da suspensão dos efeitos da Louos (Lei de Ordenamento do Uso do Solo), cuja ação de inconstitucionalidade (Adin) deve ser julgada, na próxima semana, pelo Tribunal de Justiça da Bahia.

Rita Tourinho assinala, ainda, que os projetos apresentam "os mesmos vícios" de outros que estão sendo questionados na Justiça. "Não foram discutidos com a sociedade, não deram publicidade dos projetos antes de enviados à Câmara, e há irregularidades, por exemplo, no uso de transcons em concessões", explica a promotora.

Procurado pela reportagem, ACM Neto disse que os temores do Ministério Público coincidem com os dele, e reiterou que mantém a posição de que a "prudência" recomenda que os projetos não sejam votados este ano. "São projetos que mexem profundamente com a vida da cidade e, por isso, precisam de uma ampla discussão na Câmara", defende ele.

O prefeito João Henrique, porém, não dá sinais de que irá atender ao pedido do democrata. Por intermédio de sua assessoria, João declarou: "Acho naturais as preocupações do prefeito eleito, mas os projetos foram instituídos em bases jurídicas e têm alcance social". João disse "não ser justo parar a tramitação", e assinalou que a equipe de transição "terá toda boa-vontade" em detalhar os projetos à equipe de ACM Neto.

Na reunião do Colégio de Líderes, pouco adiantou a pressão do líder governista Téo Senna (PTC) para colocar os projetos em votação na parte da tarde. Não houve quórum.

O consenso entre governistas e oposição é priorizar a votação das contas de 2009 e 2010 do prefeito, que foram rejeitadas por unanimidade tanto pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) quanto pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara. Vice-líder da oposição, Olívia Santana diz que sua bancada estará vigilante, junto com a sociedade civil, para evitar "golpes" que garantam na "base do rolo compressor" a aprovação dos projetos. Nem mesmo o presidente da Câmara Municipal, vereador Pedro Godinho (PMDB) acredita na aprovação. "É questão de bom senso não votar em toque de caixa. Vamos priorizar as contas", disse ele.

