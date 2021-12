Sobrinho de Bolsonaro, Léo Índio é exonerado do Senado

Sobrinho do presidente Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, foi exonerado da Diretoria-Geral do Senado nesta quarta-feira, 31.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do Globo, postagens feitas por Léo Índio nas redes sociais incomodaram a cúpula da Casa, onde estava lotado a pedido do governo. O sobrinho de Bolsonaro costuma compartilhar conteúdo alinhado ao discurso do presidente, como críticas a governadores por medidas restritivas e deboche de outras ações de enfrentamento à pandemia, como o uso de máscaras.

Nomeado na Diretoria-Geral, Léo Índio estava à disposição do gabinete do senador Carlos Viana (PSD-MG), vice-líder do governo na Casa. Antes, o sobrinho de Bolsonaro havia trabalhado com o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), que foi vice-líder do governo até ser flagrado com dinheiro na cueca em uma operação da Polícia Federal.

