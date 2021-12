Sob rumores de saída de Temer da articulação, Dilma reúne coordenação política

A presidente Dilma Rousseff comanda na manhã desta segunda-feira, 24, mais uma reunião de coordenação política no Palácio do Planalto. A reunião acontece em meio a especulações sobre o desembarque do vice-presidente Michel Temer do posto de articulador político do governo.

Participam do encontro o vice-presidente e os ministros da Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo; da Casa Civil, Aloizio Mercadante; da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva; da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha; das Cidades, Gilberto Kassab; da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rossetto; do Planejamento, Nelson Barbosa; e das Comunicações, Ricardo Berzoini.

Também estão no encontro os líderes do governo no Congresso, José Pimentel (PT-CE); no Senado, Delcídio Amaral (PT-MS); e na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

Segundo informou o o jornal O Estado de S. Paulo na última semana, Temer está disposto a deixar o cargo de coordenador político do governo Dilma para se aproximar dos partidos de oposição à presidente.

