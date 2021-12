Sob protesto, reajuste para professores é aprovado

Sob protestos e xingamentos das cerca de 20 pessoas que tomavam a galeria do Plenário da Assembleia Legislativa (AL) na noite desta segunda-feira, 26, e até ameaça de uma mulher de se jogar do local, que é alto, os deputados aprovaram por 35 a 8 votos o projeto de lei que prevê a progressão de carreira do magistério e reajuste de 14% para a categoria. São 7% agora em novembro e outros 7% em março de 2013.

A matéria aprovada também prevê a revogação da lei sancionada em novembro de 2011 que dava ganho real de 3% em 2013 e 4% em 2014. Os professores realizam assembleia hoje, às 9h, no ginásio dos bancários (Aflitos).

Enquanto deputados da situação, como Rosemberg Pinto (PT), acusavam o grupo que protestava de sequer pertencer à categoria dos professores, uma das manifestantes, num ímpeto, xingando os deputados de "descarados" e apontando o dedo em direção à Mesa onde estava o presidente, Marcelo Nilo (PDT), posicionou-se com o corpo para fora da proteção de vidro e ameaçou pular. Nilo reagiu dizendo que ela era pesada e podia quebrar o vidro e se machucar.

A mulher que ameaçou pular da galeria não quis falar nem se identificar para a reportagem. Em outro momento, Nilo disse: "A senhora é magra, vai cair, vai ficar ruim". Nilo afirmou que falava com "a outra mulher, que estava ao lado dela".

Sindicato é contra - O dirigente da APLB-Sindicato, Rui Oliveira, que preferiu acompanhar a votação e a manifestação do salão principal da Casa em vez de na galeria, disse que o sindicato é contra o projeto aprovado.

"Nós não concordamos porque não beneficia os aposentados e não dá os 3% de ganho real", afirma ele, referindo-se ao projeto aprovado no ano passado, rejeitado pela categoria por não contemplar o reajuste nacional de 22%. Motivo principal, aliás, da deflagração da greve que durou mais de 100 dias.

"Nós vamos discutir a campanha salarial 2013 em janeiro de 2013. E o ganho real de 3% deve voltar à pauta", disse o sindicalista. O líder governista, deputado Zé Neto (PT) afirmou que a maioria dos professores da rede acataram o projeto. Isso se revelaria no fato de que, dos mais de 26 mil docentes aptos a tomar o curso previsto pela lei aprovada, e que prevê a promoção na carreira, 60% já se matricularam. O curso é obrigatório para a progressão.

