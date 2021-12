'Só Deus sabe' horário do resultado, diz Toffoli

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Dias Toffoli, afirmou que "só Deus sabe" em qual horário do domingo será conhecido o resultado da eleição presidencial. Toffoli disse que às 20 horas, após o encerramento das eleições no Acre, serão abertos os telões com os dados da apuração. "Ninguém sabe, só Deus sabe que horas estará somado no computador", disse, em referência ao resultado final.

Toffoli confirmou que haverá sessão do TSE às 12 horas deste sábado, mas afirmou não saber se foi incluído na pauta o pedido de resposta do Partido dos Trabalhadores em relação à reportagem da revista Veja. "Analisaremos qual é o pedido, eu nem sei qual é", disse, sem informar qual tipo de punição caberia.

Da mesma forma que fez antes do primeiro turno, o TSE realizou na manhã de hoje a conferência do sistema de totalização da apuração das eleições de 2014. Na prática, a intenção é garantir que não há risco de fraude. "É a garantia de que aquilo que foi votado na urna eletrônica é o que está totalizado. Além disso, logo que se encerra a urna, emite-se boletins de urnas que são entregues aos fiscais do partidos, que podem fazer conferência", explicou Toffoli.

Os técnicos do TSE fizeram a conferência das assinaturas eletrônicas que estão nos sistemas de programação e de transferência de dados das urnas para os tribunais regionais e dos tribunais regionais para o TSE. "Tudo ocorreu perfeitamente, sem problemas", disse Toffoli.

Biometria

O presidente do TSE informou ainda que alguns equipamentos de identificação biométrica no Distrito Federal foram trocados e, em Niterói (RJ), foi enviada uma equipe do TSE para orientar melhor os mesários. "Temos certeza de que problemas identificados no primeiro turno já foram sanados", disse.

