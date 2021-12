Situação de Jucá é delicada e cabe a Temer decidir, diz Neto

O prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) disse na manhã desta segunda, 23, que o ministro Romero Jucá (PMDB) está numa situação "muito delicada" após vazamento da gravação na qual conversa com Sergio Machado sobre tentar abafar a Operação Lava Jato e que, agora, caberá a Temer decidir se Jucá será ou não demitido.



Neto disse, ainda, que "não é a declaração isolada de um ministro que vai comprometer a posição do governo. Temer deu apoio total às investigações da Lava Jato.

Manter ou não manter (Jucá no governo) é uma decisão do presidente da república em exercício Michel Temer. Mas o que eu posso garantir é que não é razoável que nenhuma autoridade queira abafar as investigações da Lava Jato, que são muito importantes para o Brasil e vem contribuindo para passar a política nacional a limpo", disse o prefeito.

Neto disse que Temer defende a continuidade das investigações: "o que nós queremos é que haja compromisso firme com a continuidade da Lava Jato e o presidente Michel Temer tem dito isso (...) Não é de maneira alguma a declaração isolada de um ministro que vai comprometer a posição de governo. Agora, que ficou uma situação delicada para o ministro Jucá, isso ficou, sem dúvida alguma".

adblock ativo