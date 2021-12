Site do PMDB volta a ser hackeado pelo Anonymous

O site do PMDB nacional foi hackeado novamente nesta quinta-feira, 15, pelo grupo Anonymous Brasil. A página volta a cobrar o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, peemedebista, trazendo a mensagem, em letras garrafais brancas, num fundo negro: "Sérgio Cabral, cadê o Amarildo?".

O grupo colocou, mais uma vez, um texto e um vídeo cobrando esclarecimentos sobre o desaparecimento do pedreiro Amarildo Dias de Souza depois de uma operação policial na favela da Rocinha.

Na segunda-feira, 13, quando o site foi hackeado pelo Anonymous, a direção do PMDB disse que iria pedir à Polícia Federal que apurasse a invasão do site oficial do partido, para que as providências fossem tomadas. Na ocasião, a PF disse que não havia ainda sido notificada sobre o fato. E, nesta quinta, o site oficial da sigla foi novamente invadido.

