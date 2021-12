Site da Câmara confirma Eduardo Bolsonaro como novo líder do PSL na Casa

O site da Câmara dos Deputados já aponta o nome de Eduardo Bolsonaro (SP) como o novo líder da bancada do PSL na Casa. Mais cedo, o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo (PSL-GO), apresentou lista com nomes para tentar levar Eduardo à liderança do PSL na Câmara.

O documento, segundo nota divulgada pela assessoria da liderança do governo, tem 29 assinaturas e foi apresentado na manhã desta segunda-feira, 21, à Secretaria-Geral da Mesa Diretora.

A lista original, apresentada nesta manhã por Vitor Hugo tinha 29 assinaturas, mas uma não foi confirmada pela Secretaria-Geral.

Mais cedo, o deputado Delegado Waldir (PSL-GO), que até então ocupava a liderança do partido na Câmara, admitiu a derrota e disse em um vídeo que "aceita democraticamente lista feita por parlamentares".

