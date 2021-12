Sindicatos prometem protestos na Mudança do Garcia

Sindicatos de trabalhadores prometem realizar protestos durante a tradicional Mudança do Garcia, que ocorre na segunda-feira, 8, no centro de Salvador, com pautas locais e nacionais.

Uma das principais reivindicações será o reajuste para servidores do estado. O governador Rui Costa (PT) disse, na segunda, que está impedido de enviar ao Legislativo projeto de reajuste em razão de ter infringido a Lei de Responsabilidade Fiscal, ultrapassando em 1,44% o limite prudencial de gastos com pessoal.

Mesmo assim, a Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab) promete levar às ruas, além da irreverência característica da festa, o protesto intitulado "Governador, reajuste e URV já! 0% não dá. Assim o estado vai parar". "Esperamos que o governo reabra conversas com os servidores, pois está faltando diálogo. As entidades estão abertas a negociação, mas 0% de reajuste não dá", afirmou Joaquim Amaral, diretor da Fetrab.

O presidente da Central Única dos Trabalhadores na Bahia (CUT-BA), Cedro Costa, afirmou que o protesto da entidade incluirá a defesa da democracia e ampliação de direitos para trabalhadores. "Vamos protestar contra as pautas negativas que o Congresso tem colocado e pedir que trabalhe mais com questões para o Brasil avançar, acabar com o desemprego e avançar nas questões sociais", diz.

Também haverá protestos da CUT contra a gestão do prefeito ACM Neto em Salvador. "Somos contra esse modelo impositivo de governar", afirma Cedro.

Entidades

Os sindicatos também levarão pautas específicas da categoria. O Sindicato dos Petroleiros da Bahia, por exemplo, participa com o tema "Em defesa da Petrobras e do Brasil". Já os servidores do Tribunal de Justiça vão pedir "Judiciário mais justo, célere e acessível para servidores e sociedade baiana".

