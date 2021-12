Sindicato afirma que mudança na Sefaz deve refletir voz das ruas

A troca de Luiz Petitinga por Manoel Vitório, na Secretaria da Fazenda, reviveu uma velha briga que persiste na área desde o início do primeiro governo de Jaques Wagner: o confronto entre o Sindicato dos Fazendários do Estado da Bahia (Sindsefaz) e o Instituto dos Auditores Fiscais (IAF).

As duas entidades defendem linhas de atuação diferentes do fisco e costumam trocar acusações sobre as influências políticas que estariam por trás de suas ações. Enquanto o IAF acusa o Sindsefaz de aparelhar a Secretaria da Fazenda controlando os cargos principais, o que atrapalharia o desempenho da pasta, o sindicato retruca acusando o instituto de ligações com o carlismo.

No domingo, o Sindsefaz publicou nota nos principais jornais de Salvador comemorando, implicitamente, a exoneração do secretário Petitinga e torcendo que a mudança reflita a "voz das ruas". Interpreta a declaração do governador Jaques Wagner que a alteração seria para dar uma oxigenada na pasta, como a constatação de um suposto "baixo desempenho técnico da gestão nuclear da Sefaz'.

No início de 2013, o sindicato havia feito duras críticas a Petitinga por ter trocado diretores nomeados pelo antigo secretário da Fazenda Carlos Martins (e ligados ao Sindsefaz) por técnicos "do período carlo-soutista (dos ex-governadores Antonio Carlos Magalhães e Paulo Souto). Consideraram as mudanças um "retrocesso".

Isenções - Um dos principais desentendimentos entre as duas entidades refere-se à questão dos incentivos fiscais. Enquanto o Sindsefaz sempre criticou as isenções e considera um erro as anistias fiscais, o IAF vem propondo Refis - refinanciamento da dívida dos contribuintes sem multa e juros - como estratégia para fazer caixa no tesouro estadual.

Como o governo deve mandar esta semana à Assembleia um projeto de lei de Refis, o IAF ironizou, dizendo que, "apesar da polêmica" entre a entidade e os gestores estaduais, o instituto "parece estar cada vez mais presente nas ações do Estado".

