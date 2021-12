Sincretismo baiano marca 'filiação' de Eliana Calmon à Rede

Foi sob as bênçãos de Oxum, orixá que representa a força das águas doces, que a ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Eliana Calmon se filiou simbolicamente, na noite desta quarta-feira, 18, à Rede Sustentabilidade. Ela foi homenageada pelo Cortejo Afro, que executou a música É D'Oxum, de Gerônimo e Vevé Calazans.

Idealizadora da Rede, a ex-ministra Marina Silva, que é evangélica, entrou no clima do sincretismo. Marina foi reverenciada com um abraço e um beijo na mão pelo cantor Portela Açúcar, enquanto executava, com Aloísio Menezes, a música Sorriso Negro (de Adilson Barbosa), popularizada na voz de dona Ivone Lara.

O evento, realizado no convento da Pupileira, foi uma prévia do lançamento da pré-candidatura de Eliana ao Senado, que acontece na manhã desta quinta, 19, no Espaço Unique (na avenida Tancredo Neves), quando a ex-ministra se filia oficialmente ao PSB.



Eliana disputará o Senado na chapa ao governo da Bahia liderada pela senadora Lídice da Mata. A ex-ministra, que na terça, 17, se aposentou do STJ depois de 34 anos de serviço, disse que não poderia ficar no conforto de Brasília e sepultar a esperança de tantos que nela confiaram.

"Decidi continuar servindo à população no Senado, combatendo as elites econômicas e políticas que minam a riqueza do País e a corrupção, que é o cupim que corrói e impede que os direitos sociais, previstos na Constituição, sejam cumpridos", afirmou.

Eliana Calmon, Mariana Silva e Eduardo Campos (Foto: Fernando Amorim | Ag. A TARDE)

O ato de filiação à Rede contou com a presença do governador de Pernambuco e candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos; do ex-ministro da Integração, Fernando Bezerra; do vice-governador de Pernambuco, João Lyra; e do secretário-geral do PSB, Carlos Siqueira.

O governador Eduardo Campos, ao chegar a Salvador, foi cumprimentar o "amigo" Jaques Wagner |(PT) na Governadoria. Disse que não podeira ter ocorrido fato mais animador do que encerrar 2014 na Bahia, ano de muitas emoções para o PSB, que rompeu com a aliança nacional com o PT, e para a Rede, que teve o registro negado pela Justiça, mas se aliou ao PSB.

Leonelli

Único integrante do PSB no primeiro escalão do governo Jaques Wagner (PT), o secretário de Turismo do Estado, Domingos Leonelli, sai do governo no dia 31 de dezembro e vai se candidatar a deputado federal.

Segundo Leonelli, Wagner pediu que ele só deixasse o governo junto com os outros secretários que disputarão eleição em 2014, "para não caracterizar a entrega antecipada de cargos".

* Colaborou Biaggio Talento

adblock ativo