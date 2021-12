Silas Malafaia pretende processar Jean Wyllys por calúnia

O pastor Silas Malafaia vai processar o deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) por "denunciação caluniosa". Malafaia, segundo informação publicada pela colunista Mônica Bergamo, do Jornal Folha de S. Paulo, alega que o parlamentar lhe atribui uma afirmação que na verdade foi publicada em um perfil falso - que leva o seu nome -, na rede social Facebook.

No suposto perfil falso, o pastor teria postado uma foto de Jean Wyllys com declarações favoráveis à pedofilia, que jamais foram dadas pelo parlamentar. O post levou Wyllys a denunciar o pastor ao Ministério Público. Em reposta, Malafaia afirma que irá processá-lo por calúnia.

Em entrevista à colunista, o advogado do parlamentar, Antonio Machado, diz que Malafaia está fazendo "jogada para desviar o foco da ação" , destacando também que postagens do Twitter oficial do pastor incluídas no processo "não deixam dúvida de que ele tem uma postura de desrespeito aos direitos humanos". "Estamos tranquilos para seguir com essa denúncia e tantas outras quantas forem necessárias", disse o advogado.

