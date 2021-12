Sexta pode ser dia de branco da paz para PT

O Diretório Estadual do PT vai reunir, nesta sexta-feira, 29, os quatro pré-candidatos do partido ao governo às eleições de 2014. O encontro, que acontecerá no Hotel Fiesta, em Salvador, a partir das 14 horas, está sendo encarado como o último esforço para se chegar ao nome que vai disputar a sucessão do governador Jaques Wagner.

A ideia é que Rui Costa, Walter Pinheiro, Sérgio Gabrielli e Luiz Caetano entrem em consenso para que no sábado, 30, quando o diretório se reúne mais uma vez para dar posse aos novos dirigentes do PT, seja anunciado aquele que vai liderar a chapa majoritária.

"Estamos trabalhando para construir uma resolução consensual sobre a tática eleitoral para ser apresentada no próximo sábado. Nosso entendimento é que esta resolução contemple, também, a indicação de um nome para ser apresentado à militância e à base aliada", adiantou o presidente eleito do PT, Everaldo Anunciação.

Até lá, o partido vai esgotar todas fichas para tentar marchar unido. "Ainda há terreno a desbastar", disse o presidente Jonas Paulo, referindo-se à série de reuniões agendada com o conselho político do PT, os pré-candidatos e o governador Jaques Wagner.

Comissão

Mesmo com a intensa disputa e a aparente vantagem de Rui Costa, o preferido do governador, Jonas garante que a decisão sairá do colegiado. Nesta quarta, 27, o ex-prefeito de Camaçari Luiz Caetano já sinalizava que não será fator de obstáculos.

"Não podemos esperar mais, temos que resolver isso no sábado", disse Caetano, que vai reunir apoiadores nesta sexta, também no Fiesta, para decidir se mantém a pré-candidatura ou apoia outro nome.

O secretário Sérgio Gabrielli (Planejamento) admitiu que se possa chegar a um nome na própria sexta para viabilizar o início, assinala Gabrielli, do entendimento com os outros partidos.

Ele, que tem a simpatia do ex-presidente Lula, insiste que, tão importante quanto um nome, o PT deve criar mecanismos para mobilizar a militância e aliados para uma eleição com dois adversários: um vindo do tradicional campo da oposição (DEM, PSDB) e o outro da mesma base de apoio, liderado pelo PSB.

