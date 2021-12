​Severiano Alves assume Secretaria de Desenvolvimento

O prefeito ACM Neto (DEM) confirmou, nesta segunda-feira, 25, o nome de Severiano Alves (PDT) para comandar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego (Sedes).



Alves já era especulado para assumir o cargo desde o final do ano passado, quando a ex-titular da pasta, Andréa Mendonça, saiu da Sedes para ocupar a vice-presidência de Serviços dos Correios.



A decisão ocorreu após ACM Neto conversar com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e com o presidente da executiva estadual do partido, o deputado federal Félix Mendonça Júnior.



Ex-deputado federal por três legislaturas, procurador federal aposentado, Severiano Alves é formado em Direito e, até dezembro, ocupava o cargo de superintendente regional do Ministério do Trabalho na Bahia.



Com a saída de Andréa Mendonça, o cargo era ocupado interinamente pela subsecretária da pasta, Adriana Campelo. Severiano Alves foi exonerado no final do ano passado da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia (SRTE-BA).

adblock ativo