Severiano Alves assume cargo no governo do Estado

O ex-deputado Severiano Alves (PDT), que deixou recentemente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego de Salvador na última semana devido ao fato de seu partido ter voltado à base do governador Rui Costa (PT), assumiu a diretoria-geral do Instituto Anísio Teixeira (IAT), que integra a Secretaria da Educação do estado.

O PDT era um dos partidos especulados para indicar um nome para substituir o ex-secretário da Educação, Osvaldo Barreto, que pediu demissão do cargo. O presidente estadual do partido o deputado federal Félix Mendonça Júnior, por sua vez, disse que não há conversas nesse sentido.

Severiano disse que, além de um desafio, assumir o IAT é também uma realização pessoal, pois vê no instituto a possibilidade de exercer a gestão de uma causa que considero a mais importante das políticas públicas que é a educação.

"Também vou acompanhar de perto o trabalho de formação de professores e outras áreas do conhecimento pedagógico, além de conviver com o nome e a figura histórica do professor Anísio Teixeira, matriz do modelo de educação de tempo integral com ensino integrado. Esta será, também, a nossa luta dentro das políticas públicas já exercidas dentro do Instituto", disse ele.

O IAT tem por finalidade planejar e coordenar estudos e projetos referentes a ensino, pesquisa, experimentações educacionais e qualificação de recursos humanos na área de educação.

Substituto

Segundo fontes ligadas ao governo do estado, Rui Costa ainda não tem nomes para substituir Osvaldo Barreto na Secretaria da Educação. Informações de bastidores dão conta de que a relação entre Rui e Barreto era boa, mas os desgastes provocados pelos sete anos à frente da secretaria motivaram o pedido de demissão do agora ex-gestor.

O governador deverá abrir o debate sobre o substituto de Barreto nas próximas semanas. A Secretaria da Educação faz parte da cota pessoal do próprio governador, e, assim, não tem o gestor indicado por partidos da base aliada.

