Setor industrial quer garantir a continuidade de projetos

Depois de terem criado, há menos de dois meses, a Associação das Federações das Indústrias do Nordeste, os empresários da região centram agora forças em outro objetivo: querem promover uma reunião entre a nova entidade e os governadores para unir forças e exigir medidas em defesa da economia local, independentemente do resultado da votação do impeachment da presidente Dilma esta semana no Senado.

Na Bahia, o governador Rui Costa sinalizou que deve coordenar a participação dos governadores no movimento. Rui seria o anfitrião do encontro, em evento que se realizaria na sede do Cimatec, em Piatã, conforme informou o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Antonio Ricardo Alban. Na última sexta-feira, os líderes industriais reuniram-se, em Fortaleza, para já elaborar documento com propostas para a região.

A articulação dos líderes empresariais nordestinos tem explicação: ao contrário da maioria dos representantes do setor no eixo Sul/Sudeste, cuja certeza pró-impeachment até tornou a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e seu pato inflável gigante símbolos da luta pela queda de Dilma, no Nordeste, o setor industrial estaria ainda dividido entre a euforia, pela expectativa de injeção de ânimo na economia a partir de um novo governo, e o receio de que, por outro lado, haja uma descontinuidade dos projetos previstos pelo governo petista para a região.

Base desigual

"O Nordeste, de modo geral, acabou ficando associado ao atual governo, por ter sido importante base eleitoral para a presidente Dilma e, agora, existe aqui a preocupação de a região de sofrer com a não-continuidade de projetos de infraestrutura", explica Alban. "Independentemente de quem vai ficar ou não, se a presidente Dilma ou Temer, o que queremos é atentar, nesta nova etapa do governo, para que é sempre preciso ter a percepção de que os desiguais devem ser tratados de forma desigual, e a desigualdade é ainda uma realidade no Nordeste", frisa.

Diante dessa incerteza, a primeira ação da Associação das Federações das Indústrias do Nordeste foi deixar pré-agendada, para a segunda quinzena de maio, uma segunda audiência com o vice-presidente Michel Temer, caso ele assuma mesmo o governo. A ideia é entregar o documento que, além de propostas para destravar a economia local, alerta para programas em andamento ou previstos pelo governo Dilma e que são considerados essenciais, a exemplo da concessão dos aeroportos, da Ferrovia da Integração Oeste-Leste e o Porto Sul, no caso da Bahia.

Ânimo

Os empresários nordestinos, por outro lado, mostram-se animados diante da expectativa de que uma eventual mudança de governo, ainda que por pouco tempo, traga respostas imediatas para questões consideradas cruciais de contenção da crise.

"Estamos nesse imbróglio político, à espera de que, definitivamente, possamos ter um horizonte melhor, de uma forma ou de outra, no sentido de que sejam destravadas algumas agendas do Legislativo, a exemplo de marcos regulatórios, políticas para o setor de petróleo e gás, dentre outros", diz Alban. "Medidas emergenciais para movimentar as expectativas econômicas. Nada tão difícil, nem inovador, mas que dependem mesmo da decisão de fazer, nos tirando desse ambiente de incertezas tão crucial para o setor produtivo", conclui.

