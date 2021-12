Sessão da CCJ para analisar denúncia contra Temer e ministros começa com atrasao

Por falta de quórum, a sessão para discussão da nova denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria Geral da Presidência) começou com mais de uma hora na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, nesta terça-feira, 10.

O presidente do colegiado, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), deve começar os trabalhos indeferindo de ofício os requerimentos da oposição que pedem o fatiamento da votação da denúncia contra os peemedebistas. Neste momento, a CCJ tem 54 parlamentares com presença marcada na sessão.

A previsão é de que o relatório do tucano Bonifácio de Andrada (MG) seja apresentado só à tarde. Os advogados de Temer, Padilha e Moreira já estão presentes, mas só farão a sustentação oral da defesa após a leitura do parecer do relator.

Daiene Cardoso e Igor Gadelha | Estadão Conteúdo

