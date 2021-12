Sessão da Câmara homenageia os 138 anos de Cosme de Farias

Uma sessão especial na Câmara dos Vereadores de Salvador, nesta terça, dia 2 de abril, às 19h, homenageará os 138 anos de nascimento do major Cosme de Farias, morto em 1972, aos 97 anos. A sessão foi proposta pela vereadora Fabíola Mansur (PSB).

Nascido em São Thomé de Paripe, na periferia de Salvador, em 2 de abril de 1875, Cosme de Farias dedicou a vida a causas humanistas e de defesa dos direitos humanos, como a cruzada contra o analfabetismo. Embora nunca tenha estudado Direito em uma faculdade, exerceu a advogacia por toda a vida, geralmente defendendo clientes pobres, em mais de 30 mil processos. Um dos mais famosos foi o habeas corpus conseguido em favor de Sérgia Ribeiro da Silva, a cangaceira Dadá, viúva de Corisco, do bando de Lampião, em 1942.

Em 1914, aos 37 anos, Cosme de Farias iniciou a vida política, exercendo o cargo de deputado estadual por consecutivas legislaturas. Também foi senador da república e vereador de Salvador. Mas mesmo exercendo tantos cargos públicos, morreu em extrema pobreza, em uma casa de taipa, na rua Heitor Dias.

Cosme de Farias é ainda conhecido como pai dos pobres. Em 1915, fundou a "Liga Baiana contra o Analfabetismo", instituição que funcionou até a década de 1970, publicando cartilhas e mantendo escolas para a população mais pobre da capital e de algumas outras cidades baianas. O major também distribuía em épocas festivas cartilhas do "A,B,C" e lápis aos jovens moradores do bairro que hoje leva seu nome, na macro região de Brotas.

O major foi também tema de várias homenagens. Jorge Amado, no romance Tenda dos Milagres, inspirou-se em Cosme de Farias para compor o personagem Damião de Souza. Além do bairro que leva seu nome, o plenário da Câmara Municipal também se chama Cosme de Farias e guarda uma das poucas fotografias existentes dele. No final de linha do bairro de Cosme de Farias há uma estátua em sua homenagem necessitando de recuperação. A estrutura da estátua, atualmente, está escorada por um pedaço de madeira.

A sessão especial contará com as presenças da juíza Luislinda Valois, primeira desembargadora negra do Brasil, Jaime Sodré, professor, historiador e PhD em História da Cultura Negra, Thomas Bacellar, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Salvador (Ucsal) e ex-presidente da OAB., e do violonista Iure Pititinga que executará ao violão obras de Vilas Lobos entre outros compositores brasileiros. Na sessão será ainda exibido um vídeo com depoimentos de moradores do bairro Cosme de Farias.

