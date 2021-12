Sesab não infringiu lei ao contratar empresas,diz secretário

O secretário estadual de Saúde, Washington Couto, diz que não há nada incorreto na contratação, pela pasta, de empresas que têm como sócios funcionários da própria secretaria.

Segundo o titular, não há nenhuma ilegalidade no fato, apontado por inspeção da 2ª Coordenadoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado (TCE), relativa ao ano de 2012, na gestão do ex-secretário Jorge Solla, eleito deputado federal pelo PT.



O atual secretário cita a Lei 6.777, de 1994. "Quantas às proibições, o estatuto do servidor diz que é proibido ao servidor transacionar com o Estado quando participar de gerência ou administração da empresa, ou seja, se for sócio gerente ou administrador", afirma.



A Lei de Licitações, de 2005, proíbe o Estado de contratar empresas que têm como sócios servidores públicos. A norma foi confirmada pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb). Couto diz que a Lei de Licitações é "geral", enquanto o estatuto seria "específico".



"A lei de licitações do Estado não revoga esses artigos do estatuto do servidor. Como uma não revogou a outra, eu tenho que olhar no 'específico' e lá tem quem não pode transacionar", afirma.



Couto diz que foi procurado por Solla, que está viajando, após A TARDE publicar o conteúdo do documento. Solla queria saber qual defesa seria feita pela Sesab.



De acordo com Couto, a mesma defesa já foi apresentada ao tribunal. "A gente tem argumentos e o argumento principal é a lei", afirma. O relatório da inspeção será anexado às contas de 2012 da secretaria, que têm como relator o conselheiro Gildásio Penedo. O conselheiro não foi localizado ontem para saber se há previsão de julgamento das contas da Sesab.

