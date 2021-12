Servidores usam 'vampirão' inflável contra congelamento para a categoria

Servidores públicos manifestam em frente a um dos anexos da Câmara dos Deputados em Brasília contra o texto da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), que deve ser votado ainda nesta quarta-feira, 10, tanto na Comissão Mista de Orçamento (CMO) quanto no Plenário em sessão do Congresso Nacional.

Para chamar atenção, além de fazer batuque, foi colocado um boneco inflável gigante na calçada, que é uma caricatura de Michel Temer como "vampiro", uma referência ao modo como a oposição se refere ao presidente. O "vampirão", como está sendo chamado, pode ser visto das vias que cercam o Congresso.

Segundo o diretor de administração da Confederação do Servidor Público Federal, Gilberto Jorge, eles querem que entre no texto da lei a previsão de reajuste aos servidores públicos. "Além disso, a garantia de investimento em serviços públicos, porque a LDO retira vários recursos de setores como saúde, educação e segurança. Nós estamos aqui para pressionar para garantir esses recursos essenciais para a sociedade", disse.

O relator da LDO, o senador Dalírio Beber (PSDB-SC), disse que o Tesouro não tem como bancar novos benefícios a servidores e empregados ou mesmo reajustar os que já existem. Por isso, em seu texto, proíbe o reajuste dos auxílio-alimentação e moradia, também da assistência pré-escola, que permanecem nos mesmos valores de 2018.

O diretor disse que a confederação tem dialogado com parlamentares da oposição ao governo de Temer e até da base, mas que apoiam os servidores no pleito. A CMO deve votar o texto a partir das 11h30 e a sessão do Congresso está marcada para as 18h.

Servidores protestam em frente à Câmara dos Deputados em Brasília (Foto: Juliana Dias | Ag. A TARDE)

