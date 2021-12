Servidores se mobilizam para convencer governo a dar aumento

A declaração do governador Rui Costa (PT) de que o Estado estaria com dificuldades para conceder aumento linear em 2015 para o funcionalismo, fez os sindicatos prepararem uma "agenda de mobilização" a partir da próxima semana.

Na segunda, 6, às 9 horas, ocorre 3ª rodada da Mesa Central de Negociação da qual participam representantes do governo e servidores. À tarde, a APLB-Sindicato realiza assembleia para os professores avaliarem o resultado.

Dois dias depois, na quarta, a Federação dos Trabalhadores Públicos da Bahia (Fetrab) e a Associação dos Funcionários Públicos do Estado (Afpeb) promovem uma "plenária" para discutir com os sindicalistas os "rumos do movimento".

Algumas categorias já marcaram paralisações de protesto, como os servidores da saúde que vão parar 24 horas no dia 15 de abril contra a falta de proposta do governo sobre o reajuste linear.

Professores das quatro universidades estaduais (Uneb, Uefs, Uesb e Uesc), marcaram greve para 8 de abril. Neste dia, a Associação dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia (Aduneb) promove ato público no Centro Administrativo às 9 horas.

Equação difícil

O deputado Zé Neto (PT), líder do governo na Assembleia Legislativa, admite que a concessão do aumento linear esse ano pelo governo é "uma equação difícil" devido à queda na arrecadação.

Lembrou que o grande problema do estado continua sendo o fundo de previdência dos servidores que vai consumir esse ano R$ 2,4 bilhões. "É uma conta difícil de fechar". Neto acredita que a questão do aumento linear será resolvida até o final de abril, início de maio, "como tem ocorrido todo ano".

Joaquim Amaral, do Sindicato dos Fazendários, disse que o estado registrou aumento de arrecadação em março: 7,19% nominais acima de março de 2014. "A tendência é melhorar. Estamos propondo fiscalização online da Secretaria da Fazenda nas empresas, para aumentar a arrecadação".

