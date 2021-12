Servidores pedem derrubada de veto a projeto de reajuste

Servidores da Justiça Federal realizaram ato de protesto nesta segunda-feira, 28, após às 17h, em frente ao portão de embarque do Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães, pedindo que os deputados federais e senadores derrubem o veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto de lei que concede a eles reajuste de vencimentos - a última reposição salarial ocorreu em 2006. Eles voltam a se reunir nesta terça-feira, 29, no mesmo local, entre as 5h e as 18h.

Segundo o informado pelo governo federal, o reajuste aos servidores do Judiciário acarretaria aumento de gastos da ordem de R$ 36 bilhões. Mas a categoria contesta este número. Segundo estudos feitos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e o Ministério do Planejamento, os gastos seriam de R$ 10,5 bilhões em três anos.

Impacto

De acordo com os manifestantes, no primeiro ano de reajuste, o impacto seria de R$ 1,5 bilhão. Argumentam ainda que este valor seria pago com a própria arrecadação do Judiciário Federal que, em 2014, arrecadou R$ 16 bilhões e gastou cerca de R$ 7,8 bilhões.

"Os números que são divulgados pelo governo na imprensa são falaciosos. O reajuste não seria concedido de uma vez, mas em seis parcelas. Ao final dos três anos, já teremos salários defasados", disse o servidor do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Denilson Mendes.

Parlamentares

O movimento realizado no aeroporto seguiu uma agenda estabelecida pelos servidores da Justiça Federal em todo o país. "Em outros aeroportos, por onde passam parlamentares em direção a Brasília, há manifestações também", disse Mendes.

No aeroporto soteropolitano, passaram durante o protesto, os deputados federais Mário Negromonte Jr (PP) e Waldenor Pereira (PT), mas nenhum dos dois parou para conversar com os manifestantes. Negromonte disse que havia pouco tempo para que embarcasse.

