Servidores públicos invadiram o plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na tarde desta terça-feira, 11, com a finalidade de evitar a votação do pacote de medidas enviado ao Legislativo pelo governador Rui Costa, em especial o reajuste da alíquota previdenciária de 12% para 14%. Os manifestantes resolveram acampar na Casa, para, mais uma vez, obstruir a pauta, que foi transferida para esta quarta, 12.

A decisão surgiu após reunião com lideranças sindicais presentes, depois que Ângelo Coronel (PSD), presidente da Alba, com intermédio da bancada de oposição, optou por encerrar a sessão. Minutos antes, Coronel declarou que a votação estava mantida, pois ele, na condição de presidente, não tinha a prerrogativa de excluir o projeto da pauta. “A pauta está mantida, evidentemente, após acordo com as partes... A sessão será realizada em outra dependência para evitar problemas com vocês”, informou aos servidores que ocupavam o plenário.

Em seguida, Luciano Ribeiro (DEM) solicitou que Coronel respeitasse a oposição da Casa. “A oposição precisa falar, precisa discutir os projetos, e não aceitaríamos dessa forma. O presidente, pelo bom senso, encerrou a sessão para ter sessão amanhã”, argumentou. Logo depois Coronel voltou atrás e informou que a sessão seria retomada nesta quarta. “Tenho que preservar a integridade das pessoas. A partir do momento que há quebra de portas, de cadeira, deixa de ser uma coisa pacífica e vira baderna”, disse.

Servidores fazem protesto na Alba contra reforma administrativa | Foto: Divulgação/ATarde

Aos servidores a orientação dada por Rui Oliveira, coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), é a de que é preciso criar um fato político e que se os servidores deixassem o plenário na tarde desta quarta, durante a nova votação, ninguém teria acesso ao espaço. “Nós já acampamos aqui por 115 dias, o que é um dia a mais?”, questionou. O receio do grupo é que os parlamentares votem o projeto à noite ou que a segurança da Casa seja reforçada.

Para o líder do governo, Zé Neto (PT), que garantiu que as propostas serão votadas, é necessário paciência. “Pela lei de responsabilidade fiscal temos um limite prudencial com gasto de pessoal, e a gente não pode passar esse limite, temos que organizar a casa. Se não organizar hoje, amanhã não vai ter como pagar salário, ou vai ter que demitir mais gente, tem que ter paciência e explicar que não é uma decisão de opções, é a única que nós temos”, argumentou.

