Servidores entregam pauta salarial ao governo na sexta-feira

Mesmo com cenário ruim para reivindicar aumento salarial, sindicatos e associações de servidores do Estado vão entregar na manhã desta sexta-feira, 6, ao governo do estado, a pauta de reivindicações dos trabalhadores estaduais relativas à campanha salarial de 2016.

O secretário da Fazenda Manoel Vitório já avisou que será muito difícil o governo conceder reajuste em 2016 dada à situação ruim da arrecadação. Em entrevista recente ao jornal A TARDE disse que o estado deve atingir em 2015 o limite prudencial previsto pela Lei da Responsabilidade Fiscal que, para a Bahia, é e 46,55% da Receita Corrente Líquida (arrecadação menos a parcela da dívida do estado com a União e as transferências legais).

Na pauta de reivindicações aprovada em assembleia dos servidores consta "reajuste linear, que supere os índices inflacionários, e que estabeleça cronograma de recuperação das perdas econômicas acumuladas, desde 1 de janeiro de 1995 até dezembro de 2014 (estimativa), na ordem de 32,46%, para auxiliares e nível superior e 63,43% para os técnicos"; "reavaliação da situação dos funcionários dos órgãos extintos"; e o obrigatório pedido de negociação "para pagamento do passivo da URV e incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos básicos do pessoal da administração direta". Ou seja, tudo que o governo do estado vem sinalizando não ter dinheiro para atender.

"Visita"

Participaram da assembleia representantes da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado (Fetrab), Associação dos Funcionários Públicos da Bahia (Afpeb) e Sindicatos dos Fazendários, da Saúde, do Judiciário e mais seis entidades.

Na quarta os servidores pretendem fazer uma "visita" à Assembleia Legislativa do Estado às 10 horas, para buscar "apoio das lideranças da casa para inserir no Projeto de Lei de orçamento Anual (LOA 2016) rubrica que garanta recursos para investimento em pessoal".

adblock ativo