Servidores da Justiça Eleitoral paralisam atividades

Os servidores do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) vão interromper as atividades nesta terça-feira, 18, em mobilização pela derrubada do veto do Projeto de Lei da Câmara 28/15, que trata da recomposição salarial dos servidores do Judiciário Federal, sem reajuste desde 2006.

A Secretaria do TRE-BA, os Cartórios Eleitorais - da capital e do interior - e até os postos de atendimento nos SACs não vão funcionar. Em todo o país os servidores do judiciário federal estarão mobilizados pela derrubada, pelo Congresso Nacional, do veto presidencial ao Projeto.

O Projeto de Lei tramita desde 2009 e passou por todas as comissões no Congresso Nacional. Recentemente foi aprovado por unanimidade no Senado Federal. No dia 21 de julho foi vetado pela presidente Dilma Rousseff.

Uma vez que as carreiras do Judiciário estão defasadas em comparação às análogas do Legislativo e do Executivo, o PLC 28/15 propõe uma recomposição salarial em torno de 56% (de acordo com a função exercida por cada servidor), com pagamento escalonado em parcelas semestrais, pelos próximos três anos.

