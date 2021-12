Servidores da Câmara Municipal podem negociar dívidas

Começou a valer neste mês de julho a negociação para refinanciar as dívidas de servidores da Câmara Municipal de Salvador com carência de 90 dias para o pagamento da primeira parcela dos empréstimos consignados. O benefício foi uma gestão do presidente do legislativo, vereador Geraldo Júnior (MDB), junto à instituição financeira que atende os servidores da Casa.

“Preocupado com a saúde financeira dos nossos servidores determinei à Diretoria Administrativa que intermediasse uma negociação com o banco, para que fossem mitigados os efeitos da crise da pandemia nas famílias dos servidores de nossa Casa. Com isso, conseguimos adiar a cobrança dos consignados com uma carência de 90 dias no pagamento das prestações mensais..”, pontuou Geraldo Júnior.

Os canais de comunicação da instituição financeira já contém informações sobre como contratar ou renegociar o crédito consignado, juntamente com os novos benefícios para os servidores.

“Desde o início da crise, assumimos o compromisso de intermediar junto às instituições financeiras que atendem os servidores municipais uma contrapartida na redução dos juros e no postergamento do pagamento dos consignados, pois os servidores estão tendo que ajudar pais, irmãos e outros familiares desempregados. A situação é muitas vezes de fome mesmo”, ponderou.

Geraldo Júnior também tem cobrado da Federação Nacional dos Bancos (Febraban) a suspensão da cobrança dos empréstimos consignados dos servidores municipais.

“Não observamos nenhuma ação efetiva dessas instituições. Queremos mais ação e menos propaganda. Hoje conseguimos uma vitória para os servidores da Câmara Municipal de Salvador. Mas a proposta é de que todos os servidores municipais sejam beneficiados com a redução desses custos com os empréstimos consignados. Esta é uma forma de reduzir os impactos da pandemia e cuidar dos nossos colaboradores”, concluiu.

