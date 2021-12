Servidor que denunciou esquema da Covaxin é bloqueado de sistema do Ministério da Saúde

O servidor técnico do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda, reponsável por denunciar o esquema da irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin, alegou ter sido bloqueado do sistema da pasta menos de 48h após depor à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia no Senado.

A informação foi compartilhada pelo irmão do servidor, o deputado Luis Miranda (DEM-DF), que também depôs na CPI e afirmou que o ocorrido deste domingo, 27, pode ser caracaterizado como "perseguição".

Miranda afirmou ainda que a ação comprova que pessoas dentro do Ministério da Saúde possuem "muito para esconder".

Aos defensores de bandidos, meu irmão acaba de descobrir que bloquearam ele do sistema do @minsaude , vale ressaltar que ele é funcionário de carreira! Isso é ilegal, perseguição e só comprova que eles tem muito para esconder... Meu irmão @guitargtr eu não vou te abandonar. pic.twitter.com/D8JthQBBQg — Luis Miranda USA (@LuisMirandaUSA) June 27, 2021

adblock ativo