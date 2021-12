Servidor da Justiça não pode mais usar o "disk amizade"

O pacote de contenção de gastos baixado, por meio do Decreto 112, de 17.2.2014, pelo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Eserval Rocha, tem a expectativa de economizar 30% do orçamento do Judiciário, um corte de R$ 510 milhões.

Proíbe, entre outros itens, que telefones do TJ-BA sejam usados para serviços pagos, como o "disk amizade" e "sigam-me", além de doações ao "Criança Esperança", "Legião da Boa Vontade" e outros.

O Tribunal afirma, via assessoria de imprensa, desconhecer se houve ligações e quantas para serviços pagos, esclarecendo que a proibição é uma medida preventiva.

Está vetado também o recebimento de ligações a cobrar, salvo quando autorizadas pela chefia. Na área de comunicação, a meta é seguir a regra da redução de 30% nas despesas com telefonia móvel, mais 30% do quantitativo de linhas de telefonia fixa que efetuem ligações para telefones móveis, acesso à rede pública e serviços de discagem direta a distância.

Veículos

Cortes pesados foram determinados, ainda, no uso de veículos, como a redução de 20% da frota de carros locados, veto ao uso aos sábados, domingos, feriados e recessos forenses ou fora do expediente, exceto para serviços de plantão. Os carros oficiais do TJ-BA não podem mais ser usados para transportar juízes e servidores de casa ao trabalho.

Além disso, fica proibida a concessão de verba para abastecimento e manutenção de veículos particulares de magistrados e servidores. O decreto incentiva os cidadãos a comunicarem o uso irregular de veículos oficiais à direção do Tribunal, que, constatado o problema, vai apurar e adotar medidas para ressarcimento do erário e punição dos responsáveis. Multas de trânsito dos veículos oficiais devem ser pagas pelo condutor.

O cumprimento do decreto será acompanhado através de relatórios mensais elaborados pelas "unidades gestoras" do TJ-BA. Os primeiros resultados dos cortes devem aparecer no final do primeiro quadrimestre de 2014.

Magistrados

As medidas agradaram à Associação dos Magistrados da Bahia (Amab). "O Tribunal está cortando despesas no 2º Grau, economizando recursos para que o 1º Grau tenha condições de trabalho adequado. A magistratura do 1º Grau está totalmente desaparelhada, sem analistas de processo suficientes para o volume de trabalho que temos", disse a juíza Marielza Brandão Franco, presidente da Amab.

Ela diz não crer que os telefones do TJ-BA vinham sendo usados para serviços pagos e doações, que foram proibidos agora. "Creio que a direção do Tribunal nesse aspecto tomou uma medida preventiva, ou seja, deu o recado: olha esse tipo de ligação não pode fazer de uma repartição pública, é ilegal".

