Serra recebe alta de hospital em São Paulo

O ex-governador de São Paulo José Serra, de 71 anos, recebeu alta do Hospital Sirio-Libanês, na capital paulista, no início da tarde deste sábado, 27. Ele permaneceu internado para um cateterismo cardíaco desde quarta-feira, 24.

Segundo o boletim médico, uma avaliação pré-operatória feita por Serra para uma futura cirurgia (prostatectomia, retirada cirúrgica de parte ou de toda a próstata) detectou um problema cardíaco. Com isso, os médicos indicaram a colocação de um stent, uma espécie de tubo artificial usado para expandir a artéria e regularizar o fluxo de sangue. De acordo com o hospital, o procedimento "transcorreu com sucesso e sem intercorrências".

O economista José Serra foi presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), deputado federal, senador, prefeito de São Paulo, ministro do Planejamento e da Saúde e duas vezes candidato do PSDB à Presidência da República.

