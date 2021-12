"Sério?", diz Neto sobre Wagner cotado para a Fazenda

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), reagiu com espanto ao saber que o ministro da Casa Civil, Jaques Wagner (PT), está entre os cotados para assumir a Fazenda, no lugar de Joaquim Levy. "Sério?", questionou Neto, ao ouvir sobre a especulação, confirmada pelo próprio Wagner em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 18, em Brasília.

Em seguida, Neto afirmou que um político no Ministério da Fazenda, "sem a credibilidade e que não conheça profundamente economia", poderia ser um "desastre" ou "a gota d´água neste balde que está mais do que transbordando. "A saída do Levy já está precificada. O que não está precificado ainda é a substituição dele. Se o governo vier com a loucura de colocar um nome político no Ministério da Fazenda - qualquer que seja, não estou falando de Wagner ou de ninguém - seria uma sandice, uma loucura, uma coisa impensável", declarou o prefeito.

Levy admitiu nesta sexta que tem conversado com a presidente Dilma Rousseff sobre deixar o governo. Segundo Neto, a provável saída do ministro representa o fracasso do governo em promover o ajuste. "Mostra também que o governo está perdido na economia. Os nomes que estão sendo especulados mostram ainda mais essa situação de descontrole do governo em relação à economia", disse o prefeito.

