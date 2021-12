Sérgio Moro manda soltar mulher de marqueteiro do PT

O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, mandou soltar Mônica Moura, mulher do marqueteiro do Partido dos Trabalhadores (PT) João Santana. Contudo, a decisão desta segunda, 1º, proíbe que Mônica atue em campanhas eleitorais no Brasil. Ela ainda terá que entregar o passaporte para a Justiça e não pode ter contato com outros acusados da Lava Jato.

Moro pretende levar o benefício para João Santana: "Pretendendo João Cerqueira de Santana Filho a extensão do benefício, deverá peticionar nos mesmos termos e condições, observando, como fiança, os valores bloqueados em suas contas correntes (cerca de R$ 2.756.426,95). Se apresentada petição nesse sentido, faça a secretaria os autos conclusos para deliberação".

Mônica e o marido foram presos durante a 23ª fase da Operação Lava Jato, em fevereiro deste ano. De acordo com a investigação, João Santana recebeu US$ 3 milhões de offshores ligadas à Odebrecht, entre 2012 e 2013, e US$ 4,5 milhões do engenheiro Zwi Skornicki, entre 2013 e 2014. Conforme a Operação Lava Jato, o dinheiro seria oriundo de pagamento de propina.

adblock ativo