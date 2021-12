Sergio Moro diz que foi padrinho de Zambelli por constrangimento

O ex-ministro Sergio Moro disse que foi o padrinho de casamento da deputada Carla Zambelli (PSL-SP) com o coronel Aginaldo de Oliveira, diretor da Força Nacional de Segurança, por “constrangimento“. O casório foi realizado no início de fevereiro deste ano e contou com a presença de diversos políticos. A notícia é do site Poder 360.

“Pouco conheço a Zambelli, na verdade a questão é que foi aquele tipo de convite que você fica constrangido, ‘ah, vamos lá prestigiar’. Mas eu nunca tive um relacionamento pessoal com a deputada”, disse Moro, em entrevista à Rádio Gaúcha, divulgada nesta quinta-feira, 11.

A deputada rebateu o ex-ministro. Ele disse que há “os mentirosos e os cínicos“, e questionou em qual das duas opções ele se encaixa. “Da nossa parte era verdadeiro, Prezado. O duro agora são os álbuns, que não se editam. Mas sempre fica o aprendizado”, escreveu a deputada em sua conta no Twitter.

A mensagem da congressista é acompanhada de um vídeo com trechos da entrevista de Moro e do casamento dela, realizado em 14 de fevereiro deste ano.

Na cerimônia, a deputada escolheu Moro e o ministro Abraham Weintraub (Educação) e suas respectivas mulheres, Rosângela e Daniela, como padrinhos e madrinhas do casamento. A atriz Regina Duarte e a primeira-dama Michele Bolsonaro também compareceram ao evento.

“Te ouvindo, e vendo depois este vídeo, dá pra notar o constrangimento, mesmo!”, escreveu Zambelli.

Zambelli e Moro se afastaram depois de o ex-juiz pedir demissão do governo federal, em abril deste ano. Moro acusou Jair Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal e de tentar “comprá-lo” com uma eventual indicação ao Supremo Tribunal Federal. Segundo Moro, Zambelli teria intermediado a negociação. O ex-ministro mostrou a imagem de uma troca de mensagens com a deputada.

Depois, Zambelli divulgou mais prints de conversas com Moro. Alega que tentou conciliar o conflito entre o ex-juiz e o governo federal, mas foi mal interpretada. Afirmou que se sentiu traída pelo ex-juiz da Lava Jato. Os dois trocam farpas desde então.

Recentemente, a deputada falou que Moro perseguia o PT e protegia o PSDB no comando da operação Lava Jato. Questionado sobre as declarações da deputada, Moro falou: “É um velho discurso de perseguição política”.

