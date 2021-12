"Seremos candidato em 2014. É a vontade do povo", diz João

O prefeito João Henrique Carneiro (PP) atribuiu a "uma articulação política" a reprovação das contas de 2009 de sua gestão pela Câmara Municipal de Salvador. O prefeito disse que o resultado não o torna inelegível e garantiu que sairá candidato ao governo do Estado, em 2014. João, que soube do desfecho da votação em São Paulo, onde está desde quarta-feira tratando de questões pessoais, acusa setores (não citou nomes nem partidos) de terem "orquestrado" a rejeição das suas contas por temer enfrentá-lo nas urnas.

"Depois de uma bem-sucedida atuação parlamentar, me elegi prefeito e me reelegi. Na última campanha propagaram o meu apoio ao candidato (ACM Neto, do DEM) que, no final da disputa, se sagrou vitorioso. Isso mostra a nossa identidade com o povo baiano, a aceitação do nosso trabalho e nos credencia a disputar o governo em 2014 e nós seremos candidato. É a vontade do povo baiano", comentou João, em nota divulgada por sua assessoria.

O prefeito afasta o risco de se tornar inelegível por oito anos, porque, segundo ele, o relatório do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) "não aponta dolo, má-fé ou improbidade" em sua prestação de contas.

Esse é o argumento que o jurista Celso Castro, que defende o prefeito, vai apresentar na Justiça. "A Lei 135/2010 determina que a inelegibilidade só acontece nos casos em que as contas sejam rejeitadas por dolo, má-fé ou improbidade", assinala o jurista. "É preciso observar o que diz a lei".

Castro acrescenta, ainda, que o relatório do TCM não coloca o prefeito como ordenador de todas as despesas, portanto não se pode atribuir a ele a responsabilidade objetiva por todos os gastos ocorridos na gestão.

Poder independente - Indagado sobre a rejeição das contas de João pelos vereadores, o prefeito eleito ACM Neto foi objetivo: "A Câmara é um poder independente. Uma de suas atribuições é julgar os pareceres do TCM. A decisão tem que ser respeitada", disse o democrata.

Quanto à aprovação dos demais projetos considerados polêmicos, como o PDDU da Copa e a lei de ocupação do solo (Louos), Neto disse que a partir de hoje, assim que anunciar o seu secretariado, vai "analisar com critério cada item, cada vírgula" do que foi aprovado: "Se algum mal foi feito, nada impede que seja revisto. Se for bom para a cidade terá nossa concordância, se for ruim, vamos corrigir".

