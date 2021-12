Senadores votam se mantêm Aécio afastado do mandato

Os senadores iniciaram a votação sobre a manutenção ou não do afastamento de Aécio Neves (PSDB-MG) do mandato. A sessão foi iniciada por volta de 16h05 (horário de Salvador) pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB).

Por determinação do ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF), a votação será aberta e nominal. Quem votar "sim" mantém a decisão do STF de afastar o tucano do cargo.

O senador baiano Otto Alencar (PSD-BA) adiantou para o A TARDE que é favorável ao julgamento do STF, por avaliar que se o tucano continuar no exercício do mandato pode atrapalhar a investigação. O senador Walter Pinheiro (sem partido - BA) pediu exoneração do cargo de secretário de Educação da Bahia para participar da votação.

Aécio é investigado com base em áudio de delação premiada em que pede R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, sob justificativa de que usaria a quantia para pagar despesas com a defesa na Operação Lava-Jato.

