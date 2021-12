Senadores marcam sabatina de Kassio Nunes para 21 de outubro

A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado do juiz federal Kassio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, no lugar do ministro Celso de Mello, está marcada para próximo dia 21 de outubro. A presidente da Comissão, senadora Simone Tebet (MDB-MS), deve designar o relator para a indicação na próxima quinta-feira, 8.

A data está dentro da semana de esforço concentrado – 19 a 23/10 - que os senadores farão em outubro. O calendário para o mês que antecede as eleições municipais com primeiro turno marco para 15 de novembro, foi definido junto com as durante a reunião de líderes do Senado nesta terça-feira, 6. No caso de Kassio Nunes, se aprovada a indicação pela CCJ, deverá ser analisada no mesmo dia pelo plenário da Casa.

Além de sabatinas que também avaliarão indicações de nomes para o Tribunal de Contas da União, Agências Reguladoras e para Comissão de Valores Imobiliários (CVM), órgão ligado ao Ministério da Economia, o calendário de outubro prevê um recesso branco - pausa informal das atividades sem deliberações, comum no período eleitoral – entre os dias 26 e 30/10.

