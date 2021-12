Senadores e deputados baianos do PSD confirmam apoio a Arthur Lira

Senadores e deputados federais baianos do PSD confirmaram decisão da majoritária nacional da legenda em apoiar o nome do deputado Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. O presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, afirmou, nesta segunda, 4, que os líderes do PSD haviam fechado consenso em torno de Lira.

Segundo Kassab, a bancada nacional do partido, composta por 35 deputados, votará em Lira, que é o nome apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à presidência na Câmara. “Bancada tem autonomia. Mas praticamente todos fechados com Arthur (Lira), a começar pelo atual e futuro líderes”, disse Kassab.

O senador Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia, ratificou a posição da majoritária nacional. “O partido realmente fechou em nível nacional o apoio a Arthur Lira. Aqui na Bahia somos seis (deputados) federais, que também vão apoiar Arthur Lira na Câmara”, confirmou.

Otto negou que a decisão da sigla tenha alguma relação com as pretensões do presidente Bolsonaro na Casa. “É uma coisa do próprio partido, não tem vinculação nem relação com Bolsonaro, é uma decisão dos deputados federais”, defendeu.

Na Bahia, a legenda tem seis deputados federais que compõem a bancada baiana do partido na Câmara Federal, além de dois senadores que representam o estado no Senado.

O senador Angelo Coronel disse que a decisão de apoio a Lira foi tomada em conjunto. “Procede a informação (de que a bancada do PSD vai apoiar Lira). Inclusive hoje eu estive reunido com o senador Otto Alencar e a bancada dos deputados federais, com a presença do deputado Arthur Lira, quando foi referendado o apoio da bancada baiana do PSD à eleição do deputado Arthur Lira para presidente da Câmara. Então, estamos todos unidos para eleger o nordestino Arthur Lira”, afirmou o senador.

De acordo com o deputado Otto Filho, Lira se reuniu com Kassab na última semana e os dois tiveram uma conversa “positiva”, o que reforçou a tendência da sigla em apoiá-lo.

“Foi uma conversa positiva, onde ele (Arthur Lira) demonstrou total interesse em fazer uma presidência que respeite a democracia, que respeite a paridade dos partidos, que respeite a capacidade e individualidade de cada deputado, e que dará o espaço de acordo com o tamanho de cada partido e a capacidade de cada deputado”, revelou. “Então procede. O PSD fechou o apoio ao candidato Arthur Lira”, completou.

O deputado federal Antônio Brito, outro parlamentar baiano que compõem a bancada baiana da legenda na Câmara, disse que há consenso pelo apoio a Lira, mas que as conversas continuam com cada deputado.

“Tanto o partido quanto a bancada na Câmara, com 35 lideranças, estão fechados com o nome de Arthur Lira. É consenso. Foi uma decisão da bancada federal (do partido) e estamos buscando construir essa opção a nível nacional. Vamos conversar com cada deputado, em respeito a cada mandato, mas a ideia é que os 35 votos da bancada seja para Arthur Lira”, afirmou.

Em uníssono ao correligionário, o deputado José Nunes também confirmou que a tendência é seguir a decisão da bancada nacional do partido, mas que haverá ainda uma reunião essa semana com os parlamentares para diminuir as arestas.

“Vamos ter uma reunião para referendar essa decisão, mas a tendência é fechar com Arthur Lira. É uma decisão do partido que a gente respeita. Eu acato o que os deputados federais decidiram. Não é uma coisa que eu decidi, eles decidiram, o partido nacionalmente decidiu, e cabe a mim apoiá-los. Eu não vou me colocar contra”, pontuou o deputado José Nunes.

adblock ativo