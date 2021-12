Senadores criticam Supremo por decisão "precipitada" de afastar Chico Rodrigues

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, de afastar o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) do cargo foi avaliada como "precipitada" entre os corredores do Senado Federal. De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, senadores passaram a discutir a possibilidade de barrar a decisão mesmo com a forte repercussão do caso.

"Foi uma decisão afoita. Não pode tomar decisão assim. E o direito ao contraditório? Mesmo sendo um caso midiático como esse, não pode ser assim", afirmou o senador baiano Ângelo Coronel (PSD), integrante do Conselho de Ética do Senado.

Ainda de acordo com a coluna, os senadores, por um instinto de preservação, preferem esperar por acusações mais consistentes para votarem em um processo de cassação e evitar a sobreposição dos poderes.

O senador Chico Rodrigues foi flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca durante a abordagem dos policiais em uma operação de busca e apreensão no seu endereço que apura desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia da Covid-19.

