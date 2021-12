Senadores criticam governo e apresentam saída para a crise

Diante do cenário político que estará posto nesta segunda, 18, após a votação na Câmara dos Deputados, que decide, neste domingo, 17, pela continuidade ou não do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), seja qual for o resultado, um grupo de seis senadores, entre os quais dois baianos, Walter Pinheiro (sem partido) e Lídice da Mata (PSB), irão apresentar, amanhã, uma proposta para o que estão chamando de "uma porta de saída para a crise". A iniciativa do grupo, que pode ser lida como um movimento alternativo dentro do Congresso, será detalhada amanhã, às 17h30, em coletiva para a imprensa.

Em nota, o grupo diz que "qualquer decisão tomada pela Câmara, no domingo (hoje), não resolve a crise. Pelo contrário, torna-a mais grave e aprofunda a divisão na sociedade. Diz, ainda, que "a grave crise, cujo governo Dilma/Temer tem total responsabilidade, não será alcançada sem a participação direta do povo brasileiro". Subscrevem o documento, além de Pinheiro e Lídice, os senadores João Capiberibe (PSB-AP), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Paulo Paim (PT-RS) e Cristovam Buarque (PPS-DF).

Os senadores afirmam, ainda, que "entendem que o caminho está em dialogar e pactuar uma saída, que envolva a sociedade, já que os rumos atuais nos conduzem para um sério impasse e apenas aprofundam a crise política e econômica".

De fato, se a Câmara votar pela admissibilidade do impeachment o processo segue para o Senado Federal, que dá a palavra final, o que tende a acirrar ainda mais as tensões dentro e fora do Congresso até a votação final. Caso o processo seja arquivado, a presidente terá sérias dificuldades de governabilidade, diante do discurso adotado pela oposição durante as discussões dos últimos dias e da insatisfação da população, segundo mostram as pesquisas, e de outros setores. Além disso, há a "guerra" entre a população que apoia ou não o governo Dilma.

