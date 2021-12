Senadores apresentam pedido de impeachment de Ernesto Araújo ao STF

Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentam, nesta segunda-feira, 29, ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de impeachment contra o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, por causa de crimes de responsabilidade.

A Constituição estabelece que cabe ao STF processar por crime de responsabilidade os ministros de Estado. No documento, Vieira afirma que Ernesto Araújo "vem conduzindo de maneira desastrosa" o Itamaraty, "causando enorme prejuízo para a população brasileira e afetando gravemente a imagem do Brasil no cenário internacional".

Entre os crimes de responsabilidade de que Araújo é acusado, estão: ato de hostilidade contra a China, ao tratar a Covid-19 como "vírus chinês e "comunavírus"; agir de maneira indecorosa, indigna e incompatível com a honra do cargo, especialmente a partir de março de 2020, período inicial da pandemia e deixar de empreender os esforços necessários no plano internacional para conseguir as vacinas e os respectivos insumos em quantidade suficiente e em tempo hábil.

