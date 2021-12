Senadora pede desculpas por ter chamado colega de autista

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) pediu desculpas ao colega Ronaldo Caiado (DEM-GO) por tê-lo chamado de autista na terça-feira, 12, durante sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, do advogado Luiz Edson Fachin, indicado para ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal.

"Fui muito infeliz ao usar o termo autista para descrever o comportamento de um parlamentar, peço desculpas por isso. Me doeu muito ver o sofrimento que minhas palavras trouxeram a milhares de famílias. As críticas que recebo são duras porém, justas", admitiu a senadora nesta quarta-feira (13) pelo Twitter. Os dois parlamentares participaram hoje (13) da reunião da Comissão de Infraestrutura da Casa e Vanessa repetiu pessoalmente o pedido de desculpas a Ronaldo Caiado, garantiu que aprendeu com o erro, que será uma militante pela causa dos autistas.

Fui muito infeliz ao usar o termo autista p descrever o comportamento de um parlamentar. Peço desculpas por isso. — Vanessa Senadora (@vanessasenadora) 13 maio 2015

O fato ocorreu no momento em que Caiado questionava o candidato a ministro do Supremo. Um grupo de senadoras que aguardavam para fazer perguntas ao jurista reclamaram do tempo que estava sendo concedido ao oposicionista. O presidente em exercício da CCJ, José Pimentel (PT-CE), chegou a pedir que Caiado respeitasse os cinco minutos acordados entre os senadores, mas foi ignorado pelo senador de Goiás que ao mesmo tempo em que as reclamações eram feitas continuou falando ao microfone como se não estivesse ouvindo os apelos. "Ele [Caiado] é autista", disse Vanessa Grazziotin, provocando risos no plenário.

Antes do pedido de desculpas, Caiado engrossou o coro de críticas a Vanessa Grazziotin nas redes sociais. "A grosseria de Vanessa Grazziotin, ontem, durante a sabatina do [Luiz] Fachin é pra mim um elogio. Ela não tem sensibilidade para compreender a inteligência dos autistas", publicou acrescentando que atitude foi uma "bola fora" da senadora.

A grosseria de Vanessa Graziottin é pra mim um elogio. Ela não tem sensibilidade nem respeito para compreender a inteligência dos autistas. — Ronaldo Caiado (@SenadorCaiado) 13 maio 2015

