Senador Paulo Paim recebe título de cidadão baiano

O senador Paulo Paim (PT) recebeu na manhã desta sexta-feira, 18, o título de cidadão baiano em solenidade na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador. A homenagem foi proposta pela deputada estadual Fátima Nunes (PT).

"É um momento de muita alegria, de muito orgulho. Representa um reconhecimento a uma vida de luta por causas que sempre acreditei e continuarei acreditando. Num momento como esse, em que os políticos são tão criticados pela sociedade, receber um título como esse é um imensa felicidade. Vou colocar com muito orgulho no meu currículo que sou cidadão gaúcho e baiano", disse o senador.

Paulo Paim é autor do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), do Estatuto da Pessoa com Deficiência e Estatuto da Igualdade Racial. Em 2014, foi considerado o segundo senador mais atuante do país, onde recebeu o prêmio Congresso em Foco.

