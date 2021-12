Senador Otto Alencar (PSD-BA) revela voto favorável a Dilma

O senador Otto Alencar (PSD-BA) afirmou nesta segunda-feira, 29, que votará contra o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Ex-ministro da petista, ele já havia dado sinalizações de apoio a ela, mas sem declarar qual posição tomaria no julgamento final.

Alencar é o 20º senador a tornar público o apoio a Dilma, conforme o Placar do Impeachment do Grupo Estado. Para que o impeachment seja aprovado, são necessários 54 dos 81 votos dos congressistas. Por ora, 53 já divulgaram que sua tendência é concordar com o afastamento.

O senador alegou que sua definição não se deu pelo discurso apresentado pela presidente em plenário nesta segunda. "Li todos os autos. Não há crime", justificou. O senador disse que, caso Dilma seja cassada, o principal motivo não serão as fraudes fiscais das quais é acusada: "Será pelos erros políticos que cometeu".

