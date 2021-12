Senador flagrado com R$ 15 mil entre as nádegas é afastado do cargo pelo STF

O senador Chico Rodrigues (DEM), flagrado com dinheiro na cueca em operação de busca e apreensão nesta quarta-feira, 14, vai ser afastado por 90 dias do cargo. A determinação foi do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Barroso enviou nesta quinta, 15, o caso para deliberação do Senado, a quem cabe manter ou não o afastamento do parlamentar, que era vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Casa e foi exonerado do posto.

De acordo com informação da Polícia Federal (PF) enviada ao Supremo, o parlamentar escondeu R$ 33.150 na cueca. Desse total, R$ 15 mil em maços de dinheiro estavam entre as nádegas.

Na decisão, o ministro apontou a “gravidade concreta” do caso. Segundo Baroso, a investigação da PF exige o afastamento do parlamentar com o objetivo de evitar que Rodrigues use o cargo para dificultar as investigações.

Rodrigues é um dos principais aliados de Bolsonaro no Legislativo e membro da tropa de choque do Planalto. Amigo há mais de 20 anos do presidente da República, Chico Rodrigues afirmou na nota que acredita nas diretrizes de Bolsonaro.

