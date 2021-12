Senador flagrado com notas na cueca declarou 1/4 do patrimônio em dinheiro vivo

Flagrado com dinheiro na cueca e entre as nádegas, durante operação de busca e apreensão realizada na quarta-feira, 14, o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) declarou à Justiça Eleitoral que mais de 1/4 do seu patrimônio se encontra no formato de dinheiro em espécie.

>>Senador flagrado com R$ 15 mil entre as nádegas é afastado do cargo pelo STF

>>Bolsonaro assina dispensa de senador flagrado com dinheiro na cueca da função de vice-líder do governo

Durante as eleições de 2018, quando concorreu a uma cadeira no senado, o ex-vice líder afirmou que R$ 525 mil, dos quase R$ 2 milhões declarados, se encontravam em dinheiro vivo e localizado em um cofre, correspondendo a 26% do patrimônio. Dois anos antes, o respectivo percentual era de 31%, com R$ 710 mil, dos R$ 2,2 milhões, em espécie.

Após ser flagrado com a quantia, o senador foi dispensado do cargo de representante do governo federal. Depois da decisão, anunciada pelo Palácio do Planalto, Rodrigues insistiu em sua inocência e afirmou que "tudo será esclarecido".

"Estou confiante na justiça, e digo que, logo tudo será esclarecido e provarei que nada tenho a ver com qualquer ato ilícito de qualquer natureza", declarou o senador afastado de suas funções no Congresso por 90 dias, em determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Chico Rodrigues é suspeita de envolvimento em um esquema de corrupção envolvendo recursos voltados para a área da saúde, direcionados ao combate a pandemia. Segundo a Polícia Federal (PF), empresas seriam contratadas por indicação do próprio senador e com sobrepreço.

O relatório da PF aponta, inclusive, que a busca e apreensão resultou em US$ 6 mil apreendidos (ou R$ 33.750 no câmbio de R$ 5,625) e mais R$ 28.150 na residência de Rodrigues, sendo parte desses na cueca e nas nádegas do parlamentar.

adblock ativo