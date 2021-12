Senador Delcídio Amaral deixa a prisão em Brasília

O senador Delcídio Amaral (PT-MS) deixou a prisão por volta das 20h30 desta sexta-feira, dia 19. Após assinar um termo de compromisso, o senador saiu do Batalhão de Policiamento de Trânsito, em Brasília.

O advogado de Delcídio, Luiz Henrique Machado, confirmou que o senador dormirá esta noite em Brasília, onde permanecerá para "exercer o seu cargo de senador" já na próxima semana.

Algumas questões não ficaram esclarecidas, como se o senador poderá sair no período noturno. Machado também não confirmou se Delcídio poderá ou não manter contato com outros investigados. De acordo com ele, isso poderia interferir em sua atividade parlamentar.

O ex-líder do governo Dilma Roussef no Senado ficou detido durante 86 dias, sob acusação de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato, da Polícia Federal.

