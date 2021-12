Senador baiano apresenta relatório sobre Pronatec

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), política pública que oferta gratuitamente cursos de educação profissional e tecnológica foi alvo nos últimos meses de uma ampla avaliação realizada pelo senador Roberto Muniz (PP), no âmbito da Comissão de Educação, Esporte e Cultura (CE) do Senado Federal. A medida que foi requerida no dia 20 de junho pela senadora Ana Amélia, PP-RS, tem como propósito criar mecanismos de aprimoramento do programa.

O relatório elaborado por Muniz foi construído com embasamento em diversas reuniões e debates, além de duas audiências públicas sobre o programa. Nesta terça-feira, 21, o parlamentar apresentou o documento onde discorreu sobre a educação profissional no país, explicou as diretrizes da iniciativa, com seu funcionamento e indicadores gerais, o que incluiu dados orçamentários, os desafios e a relação da identificação da demanda com a oferta de cursos.

Muniz destacou que apesar do potencial do programa para inserção social e produtiva das pessoas e para economia, a proporção de matrículas no nível médio integrado ao ensino técnico é bastante reduzida. Em 2016, o número de estudantes que se enquadram nessa categoria era de 9,3%. Em países desenvolvidos, a proporção varia entre 50% e 70%, como é o caso da Finlândia.

“Esses resultados expressam, de certa forma, a ambiguidade do valor que se atribui à educação profissional em nosso país, que transparece mesmo em pesquisas de opinião junto à população”, explica Muniz.

Muniz reforçou ainda a opinião com dados de um estudo que revelou que jovens que nunca frequentaram cursos de educação profissional, 63,83% não o fizeram por falta de interesse, 18,25% por falta de recursos financeiros, 12,95% por falta de oferta e 4,97% por outros motivos. Ao se considerar a população com 10 anos ou mais, que nunca frequentou curso de educação profissional e com mais de 7 anos de estudo, a falta de interesse em frequentar cursos da modalidade atingiu 71,85%; a falta de renda, 14,31%; a falta de oferta, 8,92%; e outros motivos, 4,92%.

No relatório, contudo, Muniz mostrou que há uma dicotomia clara: ao mesmo tempo em que a educação profissional parece ser subvalorizada, parte da sociedade considera que quem possui cursos de educação profissional tem mais oportunidades no mercado de trabalho do que os que não tem capacitação. A pesquisa requerida pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, junto ao Ibope, revelou que 90% dos entrevistados pensam desta maneira.

É exatamente a imprecisão dos números do programa que vem a principal orientação do de Muniz. “A gritante ausência de indicadores sólidos de desempenho do programa, que, atrelados a falta de foco, impede a medição de desempenho”.

O senador foi claro ao afirmar que o papel do relatório é colher opiniões dos colegas parlamentares para juntos aprimorar o Pronatec com objetivo de garantir a continuidade da política pública. O político fez questão de deixar claro que não quer o fim da iniciativa.

“O maior problema que nós temos no Brasil é a falta de avaliação e indicadores oriundos daqueles que planejam uma política pública, como deste importante programa de educação. Não há nenhum louco capaz de achar que alguém vá dizer aqui “ vamos destruir o Pronatec!”, ressaltou.

Mas, deixou claro, que apesar de louváveis as iniciativas da formulação do programa, é preciso atrelá-lo, a necessidade de acompanhamento e avaliação, por metas que possam garantir “uma pontaria certeira”. “É preciso se debruçar nos dados aqui levantados, para que possamos ter um acompanhamento gerencial deste programa”, concluiu.

A dificuldade nos dados, no que se refere à empregabilidade, também há problemas. Muniz acredita que o Pronatec não atinge apenas pessoas em empregos formais, mas também outras que estão no que denominou de vácuo de formalidade. Ele lembra que no mercado informal não há dados, o que não permite “avaliar de forma efetiva em que medida o aumento do número de matrículas significou realmente aumento do nível educacional, da empregabilidade - ainda que informal - e muito menos da produtividade”.

Com estas dificuldades na mesa, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Ipea, elaborou uma série de sugestões para melhoria do Pronatec, tais como: a inscrições por meio de um portal centralizado (a exemplo do que já acontece no Sisu); a realização de exames de aptidão no início (para definir qual é o curso mais adequado para aquela pessoa, visando diminuir a evasão) e de verificação no final (para avaliar a aprendizagem); assim como, a alocação de vagas por sorteio: critério mais justo, aleatório e que permite melhor monitorar o andamento do Programa. Também ficou apontada a necessidade avaliar o impacto de empregabilidade no mercado informal, o que requeria trabalho de campo.

Após apresentar o relatório, dotado de mais de 100 páginas, Muniz enumerou algumas recomendações para o aperfeiçoamento do programa. Apesar de muito elogiado pelos senadores Cristovam Buarque, PPS-DS e Fátima Bezerra, PT-RN, ambos pediram vista ao parecer, com o objetivo de aprofundar as discussões sobre a temática.

